Овечкин ругался и яростно швырял шлем! Он получил травму из-за вратарской подножки

В очередном матче регулярки НХЛ «Вашингтон» на своём льду принимал «Торонто». Не так давно «столичные» достаточно крупно проиграли «листьям» в Канаде (3:7) и наверняка желали взять реванш.
Началось для «Кэпиталз» всё неплохо: Оши открыл счёт уже на 6-й минуте. Однако у «листьев» нашёлся быстрый ответ. Длинную позиционную атаку кистевым броском из-под Овечкина завершил Илья Любушкин — шайба после рикошета от Шульца зашла в ворота.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Это второй гол Любушкина за «Торонто», а первый Илья забил 10 дней назад также в ворота «Вашингтона». Забавно, что тогда тоже Овечкин не смог заблокировать бросок Ильи и предотвратить взятие ворот своей команды. Сегодня же российский защитник наглядно показал великому соотечественнику, как выполняется этот элемент в хоккее.
Впрочем, ещё до гола Любушкина Овечкин всё-таки принял на себя сильный бросок Джиордано, который явно принёс россиянину болезненные ощущения. Возможно, после этого Ови на подсознательном уровне сыграл аккуратнее в ближайших сменах.
Второй период матча оказался безголевым, хотя в его конце показалось, что «Вашингтон» снова вышел вперёд, а Овечкин набрал очередное очко. Оши замкнул передачу капитана, все уже отпраздновали гол, но в результате взятие ворот было отменено, из-за того, что чуть ранее Карлсон сделал пас рукой.
Главное же разочарование вечера поджидало фанатов «Вашингтона» в начале третьего периода. Овечкин после перехвата в средней зоне убежал на рандеву с голкипером «Торонто» Челльгреном, но не только не забил, а ещё и после попытки обыгрыша получил подножку от шведа, влетев в борт левым плечом. К счастью, Александр сам поднялся и доехал до скамейки, но было очевидно, что он испытывает дискомфорт и болевые ощущения.
Ови уходил со льда, ругаясь на судей, а уже в подтрибунке со злости швырнул на пол шлем. Капитан «Вашингтона» явно был разочарован самим фактом и обстоятельствами травмы, которая вынудила его закончить матч раньше времени.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
«Я похлопал его [когда он упал]. Понятно, что он был раздосадован. Он наехал на мою клюшку и споткнулся об неё. Я не хотел делать ему подножку, не хотел наносить ему травму. Надеюсь, он в порядке», — отметил после матча «виновник» эпизода Челльгрен. В стане «Вашингтона» травму «верхней части тела» своего лидера никак не прокомментировали, разве что Оши рассказал, что общался с Овечкиным после игры в раздевалке и думает, что с россиянином всё будет в порядке.
Тем временем, «Вашингтон», разозлённый травмой своего капитана, быстро организовал две шайбы в ворота «Торонто»: Эллер и Юханссон отличились интервалом в 68 секунд. Казалось, что у «Кэпиталз» не остаётся другого выхода, кроме как поддержать Овечкина победой, но «столичные» в очередной раз умудрились сами всё испортить и упустить победу из рук.
Важнейшей частью камбэка «Торонто» стал Илья Михеев. На 53-й минуте игроки «Вашингтона» позволили российскому форварду свободно кататься по своей зоне, и это закончилось точным броском между ног Ванечеку и двадцатым голом Ильи в сезоне.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
А на последней минуте основного времени «Торонто» сравнял счёт, играя вшестером, и именно Михеев выбросил шайбу из-за ворот на пятачок, где подсуетился Спецца.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В довершении всех бед, «Вашингтон» ещё и проиграл этот матч в серии послематчевых бросков. Евгений Кузнецов реализовал первую же попытку, Спецца сразу смог ответить, после чего вратари долго не позволяли себя переиграть, но в итоге Керфут стал автором победного буллита.
«Вашингтон» проиграл, приблизив встречу с «Флоридой» в первом раунде плей-офф. Что касается Овечкина, то мы надеемся, что с Ови всё в порядке, и он будет готов к старту игр на вылет.
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