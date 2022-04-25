Впервые за 28 лет три защитника сумели набрать 80+ очков за регулярный сезон НХЛ

Впервые за 28 лет три защитника сумели набрать 80 или более очков за регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2021/2022, сообщает официальный сайт НХЛ.
Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози набрал 91 (21+70) балл, Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш» заработал 85 (27+58) очков, а шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман — 81 (20+61) балл.
Последний раз подобное происходило в сезоне-1993/1994, когда 80 и более очков за регулярный чемпионат заработали защитники Рэй Бурк (91 очко, «Бостон Брюинз»), Сергей Зубов (89, «Нью-Йорк Рейнджерс») и Эл Макиннис (82, «Калгари Флэймз»).
Также отметим, что Йози и Макар входят в топ-20 лучших бомбардиров лиги (14-е и 19-е место соответственно), а также все три игрока находятся в топ-15 лучших ассистентов НХЛ: Йози — пятый, Хедман — десятый, а Макар — 14-й.
- 25 апреля 2022
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