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«Металлург-Жлобин» стал чемпионом Беларуси, в седьмом матче финала обыграв «Юность-Минск»

«Металлург-Жлобин» стал чемпионом Беларуси, в седьмом матче финала обыграв «Юность-Минск»
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«Металлург-Жлобин» одержал победу в седьмом матче финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею над минской «Юностью-Минск» со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) и стал победителем турнира. Встреча прошла в Минске на стадионе «Арена-Минск».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Кузнецов (дубль) и Евгений Соломонов. «Металлург-Жлобин» стал победителем серии со счётом 4-3, завоевав свой второй трофей. Ранее клуб из Жлобина выигрывал белорусскую Экстралигу в 2012 году, а в 2013-м стал вице-чемпионом.

«Металлург-Жлобин» на пути к финалу обыграл в сериях «Динамо-Молодечно» (4-0) и солигорский «Шахтёр» (4-3).

Матч, который прошёл на стадионе «Арена-Минск» в Минске, посетили 15 086 зрителей. Это является новым рекордом чемпионата Беларуси.

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