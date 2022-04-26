NHL.com: защитник «Детройта» Зайдер — главный претендент на «Колдер Трофи»

Защитник «Детройт рейд Уингз» Мориц Зайдер является главным претендентом на «Колдер Трофи» — награду, вручаемую игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба Национальной хоккейной лиги.



На официальном сайте НХЛ состоялось голосование среди 17 экспертов для определения претендентов на трофей. Зайдер занял первое место, набрав 76 баллов от экспертов, 14 из которых поставили его на первое место. В текущем регулярном сезоне 21-летний немец провёл 80 матчей, набрав 49 (6+43) очков при показателе полезности «-9».



В тройку также вошли форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Бантинг, получивший 57 баллов и получивший одно первое место от экспертов, а также Тревор Зеграс из «Анахайм Дакс» с 50 очками (2 первых места).