Турнирная таблица НХЛ и результат матча, расклады на плей-офф на 26 апреля

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 26 апреля, а также итоги матча прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.



Сегодня ночью состоялась одна встреча, в рамках которой «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» со счётом 3:1. Российские защитники «лётчиков» Иван Проворов и Егор Замула не набрали баллов за результативность.

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (120 очков, 79 матчей), «Каролина Харрикейнз» (112, 80), «Торонто Мэйпл Лифс» (111, 80), «Нью-Йорк Рейнджерс» (108, 79), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (106, 79), «Бостон Брюинз» (103, 79), «Питтсбург Пингвинз» (101, 80) и «Вашингтон Кэпиталз» (100, 79). Все восемь клубов обеспечили участие в плей-офф



На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (116 очков, 79 матчей), «Миннесота Уайлд» (109, 79), «Сент-Луис Блюз» (109, 80), «Калгари Флэймз» (108, 79), «Эдмонтон Ойлерз» (98, 79), «Лос-Анджелес Кингз» (96, 80), «Нэшвилл Предаторз» (94, 79), и «Даллас Старз» (93, 79).