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Турнирная таблица НХЛ и результат матча, расклады на плей-офф на 26 апреля

Турнирная таблица НХЛ и результат матча, расклады на плей-офф на 26 апреля
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 26 апреля, а также итоги матча прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

Сегодня ночью состоялась одна встреча, в рамках которой «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» со счётом 3:1. Российские защитники «лётчиков» Иван Проворов и Егор Замула не набрали баллов за результативность.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 апреля 2022, вторник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Густафссон (Тэйвз, Кубалик) – 01:44 (5x5)   2:0 Тэйвз (Лафферти) – 06:15 (5x5)   2:1 Хейз (Лотон, Конечны) – 08:03 (6x5)   3:1 Дебринкэт (Кейн, Маккейб) – 47:45 (5x5)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (120 очков, 79 матчей), «Каролина Харрикейнз» (112, 80), «Торонто Мэйпл Лифс» (111, 80), «Нью-Йорк Рейнджерс» (108, 79), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (106, 79), «Бостон Брюинз» (103, 79), «Питтсбург Пингвинз» (101, 80) и «Вашингтон Кэпиталз» (100, 79). Все восемь клубов обеспечили участие в плей-офф

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (116 очков, 79 матчей), «Миннесота Уайлд» (109, 79), «Сент-Луис Блюз» (109, 80), «Калгари Флэймз» (108, 79), «Эдмонтон Ойлерз» (98, 79), «Лос-Анджелес Кингз» (96, 80), «Нэшвилл Предаторз» (94, 79), и «Даллас Старз» (93, 79).

Турнирная таблица НХЛ
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