«Байден не подвёл, продемонстрировал любовь к русским». Губерниев — о «Тампе» в Белом доме
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о посещении «Тампа-Бэй Лайтнинг» Белого дома и президента США Джо Байдена.
«НХЛ просто красавцы!!! И Байден не подвёл, такую любовь к русским хоккеистам продемонстрировал», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли 2021 года, в финале обыграв «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Ранее «молнии» также выиграли трофей в 2020 году, в финальной серии переиграв «Даллас Старз» (4-2). Всего на счету «Тампы» три Кубка Стэнли (ещё один — в сезоне-2003/2004).
В текущем сезоне «Лайтнинг» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 106 очков после 79 встреч и обеспечив себе участие в плей-офф НХЛ.
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