«Трактор» сообщил о подписании нового контракта с нападающим Шабановым

Челябинский «Трактор» в официальном телеграм-канале сообщил о подписании нового контракта с форвардом Максимом Шабановым.
21-летний хоккеист заключил новое двустороннее соглашение до конца сезона-2023/2024.
Шабанов — воспитанник челябинского «Трактора». В сезоне-2021/2022 он дебютировал в КХЛ, сыграв в 11 матчах регулярки, где забил один гол и отдал один голевой пас при показателе полезности «-1». В плей-офф форвард провёл одну встречу.
«Считаем, что Максим Шабанов уже является игроком, состоявшимся на уровне КХЛ. После вынужденного с нашей стороны обмена Виталия Абрамова он хорошо зарекомендовал себя в первой команде, уверенно вошёл в ритм лиги и вписался в игровую модель «Трактора». Шабанов хорошо держит шайбу, у него светлая голова, отличное видение площадки и прекрасное катание — это основополагающие вещи в современном хоккее. Надеемся, что он будет прогрессировать в нашей команде и дальше», — заявил генеральный директор клуба Иван Савин.
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