Плющев: решение лишить Россию ЧМ-2023 принимают не в стенах IIHF, а немного в других

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Россию права проведения чемпионата мира 2023 года.

«Решение IIHF нисколько не удивило. Нас по всем линиям всего лишают: хоккей не стал исключением. С их точки зрения — это совершенно логическое решение, потому что принимают не в стенах IIHF, а немного в других.



Думаю, в большей степени они потеряют в этом плане. То, как мы умеем проводить такие форумы, не умеет никто. Мы это доказываем уже на протяжении не одного десятилетия. У нас всегда картинка блестит, и все довольны расположением, питанием: никогда никаких нареканий не было. Хотя у остальных обычно бывают нарекания по питанию. Они больше разочаруются, чем мы.



Надо это использовать в своих интересах — не надо пеплом голову посыпать. Они уже не по законам работают и не по правилам. Они работают по указке, поэтому тут ничего никому не докажешь. Это уже длится не первый год, поэтому для меня ничего удивительного нет. Использовать эту паузу в своих интересах просто необходимо», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.