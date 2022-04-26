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Плющев: решение лишить Россию ЧМ-2023 принимают не в стенах IIHF, а немного в других

Плющев: решение лишить Россию ЧМ-2023 принимают не в стенах IIHF, а немного в других
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Россию права проведения чемпионата мира 2023 года.

«Решение IIHF нисколько не удивило. Нас по всем линиям всего лишают: хоккей не стал исключением. С их точки зрения — это совершенно логическое решение, потому что принимают не в стенах IIHF, а немного в других.

Думаю, в большей степени они потеряют в этом плане. То, как мы умеем проводить такие форумы, не умеет никто. Мы это доказываем уже на протяжении не одного десятилетия. У нас всегда картинка блестит, и все довольны расположением, питанием: никогда никаких нареканий не было. Хотя у остальных обычно бывают нарекания по питанию. Они больше разочаруются, чем мы.

Надо это использовать в своих интересах — не надо пеплом голову посыпать. Они уже не по законам работают и не по правилам. Они работают по указке, поэтому тут ничего никому не докажешь. Это уже длится не первый год, поэтому для меня ничего удивительного нет. Использовать эту паузу в своих интересах просто необходимо», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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