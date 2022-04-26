Результаты третьего игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 26 апреля, в Германии состоялся третий игровой день юниорского чемпионата мира по хоккею среди команд не старше 18 лет. В этот день прошло четыре матча – по два в группах A и B.

Швейцария — Латвия — 4:3

В первой встрече игрового дня швейцарцы одержали первую победу на текущем турнире, латыши же оступились во второй раз подряд.

Канада — Чехия — 5:6 ОТ

Второй матч подарил зрителям захватывающее зрелище, в ходе которого команды попеременно выходили вперёд и догоняли друг друга. Героями встречи стали Иржи Кулих, оформивший дубль и отдавший передачу, и Томаш Гамара, набравший 4 (2+2) очка.

Швеция — Финляндия — 4:3

Неудачно стартовавшие шведы преподнесли мини-сенсацию, нанеся первое поражение финнам.

США — Германия — 10:2

В заключительной встрече дня американцы камня на камне не оставили от немцев.

В итоге в группе А на первом месте финишировала команда США с девятью баллами. Чехия расположилась на втором месте, у неё пять очков. Затем идёт Канада, отставшая от чехов на один балл. Германия не набрала очков. В группе В неожиданно первую строчку занимала Швеция, набравшая шесть баллов и обошедшая Финляндию по дополнительным показателям. Швейцария в последнем туре обеспечила себе третью строчку, Латвия заняла последнее место (у обеих команд — по три очка).