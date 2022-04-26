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Результаты третьего игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею — 2022

Результаты третьего игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею — 2022
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Сегодня, 26 апреля, в Германии состоялся третий игровой день юниорского чемпионата мира по хоккею среди команд не старше 18 лет. В этот день прошло четыре матча – по два в группах A и B.

Швейцария — Латвия — 4:3

В первой встрече игрового дня швейцарцы одержали первую победу на текущем турнире, латыши же оступились во второй раз подряд.

U18 ЧМ-2022. Группа B
26 апреля 2022, вторник. 15:30 МСК
Швейцария U18
Окончен
4 : 3
Латвия U18
0:1 Матейко (Круклитис, Полаковс) – 01:22 (5x5)   1:1 Терранео (Лурати) – 02:46 (5x5)   1:2 Вецкактиньш (Букартс) – 16:41 (5x4)   2:2 Гройтер (Маццола) – 24:14 (5x5)   3:2 Райнхард (Паули) – 27:39 (5x5)   3:3 Лившиц (Букартс, Вецкактиньш) – 39:50 (5x5)   4:3 Пон (Фибигер, Терранео) – 50:51 (5x5)

Канада — Чехия — 5:6 ОТ

Второй матч подарил зрителям захватывающее зрелище, в ходе которого команды попеременно выходили вперёд и догоняли друг друга. Героями встречи стали Иржи Кулих, оформивший дубль и отдавший передачу, и Томаш Гамара, набравший 4 (2+2) очка.

U18 ЧМ-2022. Группа A
26 апреля 2022, вторник. 16:30 МСК
Канада U18
Окончен
5 : 6
ОТ
Чехия U18
1:0 Мольденхауэр (Драгичевич) – 01:55 (5x5)   1:1 Бареш (Гамара, Шале) – 05:59 (5x4)   1:2 Кулих (Гамара, Шале) – 21:25 (5x4)   2:2 Фантилли – 22:38 (5x4)   2:3 Гаспар – 27:29 (5x3)   3:3 Драгичевич (Лоренз, Гойетт) – 34:43 (5x5)   3:4 Кулих (Шале, Шаповалив) – 35:15 (5x4)   4:4 Сипманн (Филмон) – 41:40 (5x5)   5:4 Делиц (Пикеринг, Хвидстон) – 49:06 (5x5)   5:5 Гамара (Кулих) – 57:26 (5x5)   5:6 Гамара – 61:50 (5x5)

Швеция — Финляндия — 4:3

Неудачно стартовавшие шведы преподнесли мини-сенсацию, нанеся первое поражение финнам.

U18 ЧМ-2022. Группа B
26 апреля 2022, вторник. 19:30 МСК
Швеция U18
Окончен
4 : 3
Финляндия U18
1:0 Хевелид (Леккеримяки, Эгрен) – 10:29 (5x5)   1:1 Рённи (Халттунен, Кулонумми) – 16:06 (5x5)   2:1 Альмгрен (Эстлунд, Леккеримяки) – 17:46 (5x4)   3:1 Бюстедт (Борн, Петтерссон) – 28:05 (5x5)   4:1 Хевелид (Саломонссон) – 31:13 (5x5)   4:2 Хямеэнахо (Рённи, Нюман) – 34:21 (4x3)   4:3 Уронен (Хямеэнахо) – 48:24 (5x5)

США — Германия — 10:2

В заключительной встрече дня американцы камня на камне не оставили от немцев.

U18 ЧМ-2022. Группа A
26 апреля 2022, вторник. 20:30 МСК
США U18
Окончен
10 : 2
Германия U18
1:0 Макгроарти (Луциус, Чесли) – 00:44 (5x5)   2:0 Смит – 05:55 (5x5)   3:0 Каплан (Пауэлл, Леонард) – 13:17 (5x5)   4:0 Макгроарти (Хатсон, Луциус) – 20:25 (5x5)   5:0 Готье (Кейси, Кули) – 24:19 (5x4)   6:0 Спайсер (Каплан) – 28:37 (5x5)   7:0 Спайсер (Луциус) – 33:25 (4x4)   8:0 Страмел (Хатсон) – 38:47 (5x5)   8:1 Ассаволюк (Тропман) – 50:20 (5x4)   9:1 Кейси – 53:00 (5x5)   10:1 Смит (Назар) – 55:57 (5x5)   10:2 Хауф (Кренинг) – 56:34 (5x5)

В итоге в группе А на первом месте финишировала команда США с девятью баллами. Чехия расположилась на втором месте, у неё пять очков. Затем идёт Канада, отставшая от чехов на один балл. Германия не набрала очков. В группе В неожиданно первую строчку занимала Швеция, набравшая шесть баллов и обошедшая Финляндию по дополнительным показателям. Швейцария в последнем туре обеспечила себе третью строчку, Латвия заняла последнее место (у обеих команд — по три очка).

Турнирная таблица ЮЧМ-2022
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