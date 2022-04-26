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Российский хоккеист Иван Морозов подписал контракт с «Вегасом»

Российский хоккеист Иван Морозов подписал контракт с «Вегасом»
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Российский нападающий Иван Морозов подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс», сообщается на официальном сайте «рыцарей».

Отмечается, что 21-летний форвард заключил с «Вегасом» соглашение на два года.

Остаток нынешнего сезона россиянин проведёт в «Хендерсон Силвер Найтс» — фарм-клубе «рыцарей», выступающем в АХЛ. За эту команду уже выступают два российских хоккеиста — защитник Даниил Мироманов и нападающий Павел Дорофеев. В плей-офф «Вегас» может не попасть по итогам регулярного чемпионата.

Напомним, текущий сезон Морозов начинал в составе СКА, позже его обменяли в ХК «Сочи». Форвард принял участие в 22 матчах, в которых набрал 11 (5+6) очков.

Морозов был задрафтован «Вегасом» в 2018-м году во втором раунде под общим 61-м номером.

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