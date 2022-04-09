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«Бостон» подписал трёхлетний контракт с российским нападающим

«Бостон» подписал трёхлетний контракт с российским нападающим
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«Бостон Брюинз» на официальном сайте объявил о заключении контракта новичка с российским нападающим Георгием Меркуловым.

Отмечается, что соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на три года. В среднем за сезон хоккеист будет получать $ 925 тыс. Общая сумма контракта составит $ 2,775 млн.

Сезон-2021/2022 Меркулов провёл в NCAA, выступая за команду университета Огайо. Российский нападающий принял участие в 36 матчах, в которых забросил 20 шайб и отдал 14 результативных передач, суммарно набрав 34 очка.

Отметим, что в Национальной хоккейной лиге Меркулова не задрафтовал ни один клуб. Уроженец Рязани прошлый сезон провёл в USHL, играя за «Юнгстаун Фантомз», за которых в 38 матчах набрал 40 (14+26) результативных баллов. В России Меркулов выступал до сезона-2019/2020, в ходе которого переехал в Северную Америку. До этого нападающий находился в системе СКА, а также играл за «Капитан» в МХЛ и за «Тамбов» в ВХЛ.

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