Стивен Стэмкос впервые за карьеру в НХЛ набрал 100 очков за сезон

32-летний канадский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос совершил уже три результативных действия (2+1) в проходящем в эти минуты матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1 после 2-го периода), благодаря чему впервые в своей карьере добрался до отметки в 100 (39+61) очков за сезон.

Произошло это в 79-м матче нынешнего сезона. Ранее за 13 сезонов в НХЛ его максимальное достижение было в 98 (45+53) очков в сезоне-2018/2019.

Примечательно, что в каждом из трёх результативных действий Стэмкоса в игре с «Коламбусом» поучаствовал и российский нападающий Никита Кучеров. В начале встречи Никита забросил шайбу, а Стэмкос ему ассистировал, в остальных двух случаях – ситуация обратная.

Всего за карьеру в НХЛ Стэмкос принял участие в 920 встречах, в которых набрал 966 (478+489) очков и заработал коэффициент полезности «+68».