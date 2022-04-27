Два очка Милано помогли «Анахайму» одолеть «Ванкувер»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Анахайм Дакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.
На 5-й минуте матча за гостей открыл счёт в матче Тревор Зеграс. На 26-й минуте Макс Комтуа удвоил преимущество своей команды. На 27-й минуте Сонни Милано забил ещё один гол для гостей.
На 36-й минуте первую шайбу отыграл Брент Бёрнс. А на 39-й минуте вторую шайбу отыграл Скотт Риди. На 51-й минуте Джош Махура с передачи Милано забросил ещё одну шайбу для гостей. На последней минуте матча успел забить и Зак Астон-Риз.
Таким образом, «Сан-Хосе» прервал удачную полосу из двух побед подряд. «Анахайм» же до этого матча проиграл три встречи подряд.
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