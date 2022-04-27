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Два очка Милано помогли «Анахайму» одолеть «Ванкувер»

Два очка Милано помогли «Анахайму» одолеть «Ванкувер»
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Анахайм Дакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.

На 5-й минуте матча за гостей открыл счёт в матче Тревор Зеграс. На 26-й минуте Макс Комтуа удвоил преимущество своей команды. На 27-й минуте Сонни Милано забил ещё один гол для гостей.

На 36-й минуте первую шайбу отыграл Брент Бёрнс. А на 39-й минуте вторую шайбу отыграл Скотт Риди. На 51-й минуте Джош Махура с передачи Милано забросил ещё одну шайбу для гостей. На последней минуте матча успел забить и Зак Астон-Риз.

Таким образом, «Сан-Хосе» прервал удачную полосу из двух побед подряд. «Анахайм» же до этого матча проиграл три встречи подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2022, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Зеграс (Хенрик) – 04:05 (5x4)   0:2 Комтуа (Шаттенкирк, Бенуа) – 25:26 (5x5)   0:3 Милано (Терри, Симон) – 26:22 (5x5)   1:3 Бёрнс (Кутюр, Бордело) – 35:32 (5x4)   2:3 Риди (Мегна, Хмелевски) – 38:36 (5x5)   2:4 Махура (Милано, Комтуа) – 50:47 (5x5)   2:5 Астон-Риз (Столарз) – 59:18 (en)
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