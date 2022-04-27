Ротенберг — Третьяку: мы с вами можем выиграть и пятую олимпийскую золотую медаль

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о работе Владислава Третьяка на посту президента Федерации хоккея России.
«Большая честь работать с вами вместе. Надеюсь, что ещё долго будем продолжать работать вместе, также добиваясь успехов. Главное не только результат, но и детишки, ваша школа вратарей, которая у вас есть, программа «Красная машина». Сам бренд «Красная машина» — это идеология всего нашего хоккея. Это патриотизм, это то знамя, с которым мы идём вперёд. Программа «Красная машина» создана именно вами, а мы как исполнители всё это внедрили.
Знания, которые вы нам дали, — это ваш опыт в НХЛ в «Чикаго», ваш опыт работы с Тарасовым, с Тихоновым, с другими тренерами, школа ЦСКА. Программа «Красная машина» лучше, чем программы в других странах, потому что мы взяли за пример программы из всех стран. Это программа создана, чтобы всё вернуть, в былые времена мы побеждали в каждой игре. Мы обязательно вернёмся на этот уровень и будем побеждать в каждой игре с каждой сборной.
У вас три олимпийских золота, а люди мечтают выиграть хотя бы одно олимпийское золото. Самая главная наша совместная заслуга – это олимпийское золото в Корее. Нам тяжело это далось, это одно золото в течение 30 лет, которого мы достигли. В этом тоже ваша огромная заслуга. Желаю вам здоровья, чтобы ваши улыбка и энергия сохранялись на будущие годы. Уверен, что мы с вами можем выиграть и пятую олимпийскую золотую медаль. Сборная России всегда должна быть первой, номер один во всём», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 27 апреля 2022
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