В ФХР заявили, что сборная России будет проводить матчи с клубами КХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о том, что сборная России будет проводить контрольные матчи с командами КХЛ.



«Помните, как сборная СССР играла с «Эдмонтоном», «Калгари» в НХЛ. Сейчас, чтобы поднять интерес, мы будем играть, может, в Новосибирске, в Омске. Сборная из лучших хоккеистов будет играть с «Ак Барсом», Новосибирском, Челябинском. Думаю, это будут интересные матчи, они будут проходить в разных городах нашей страны. Я не сомневаюсь, что не будет ни одного свободного билета.



Будем привозить лучших хоккеистов. Мы будем проводить три этапа: в Москве с ЦСКА, «Динамо», в Санкт-Петербурге сборная тоже будет играть. А в других регионах будем играть по городам. Это пока предварительно, нам надо объединить всех болельщиков и готовить нашу сборную, просматривать кандидатов. Мы всё равно вернёмся в хоккейную семью», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.