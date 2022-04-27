В ФХР заявили, что сборная России будет проводить матчи с клубами КХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о том, что сборная России будет проводить контрольные матчи с командами КХЛ.
«Помните, как сборная СССР играла с «Эдмонтоном», «Калгари» в НХЛ. Сейчас, чтобы поднять интерес, мы будем играть, может, в Новосибирске, в Омске. Сборная из лучших хоккеистов будет играть с «Ак Барсом», Новосибирском, Челябинском. Думаю, это будут интересные матчи, они будут проходить в разных городах нашей страны. Я не сомневаюсь, что не будет ни одного свободного билета.
Будем привозить лучших хоккеистов. Мы будем проводить три этапа: в Москве с ЦСКА, «Динамо», в Санкт-Петербурге сборная тоже будет играть. А в других регионах будем играть по городам. Это пока предварительно, нам надо объединить всех болельщиков и готовить нашу сборную, просматривать кандидатов. Мы всё равно вернёмся в хоккейную семью», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 27 апреля 2022
-
13:13
-
13:02
-
12:56
-
12:47
-
12:25
-
12:00
-
11:34
-
11:10
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:54
-
08:52
-
08:22
-
08:21
-
08:06
-
07:43
-
07:25
-
07:19
-
06:51
-
06:38
-
06:18
-
06:15
-
05:57
-
05:54
-
05:38
-
04:57
-
04:45
-
04:37
-
04:32
-
04:23
-
04:16