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Моисеев продлил контракт со СКА на четыре года

Моисеев продлил контракт со СКА на четыре года
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Нападающий Данила Моисеев продлил контракт с петербургским СКА сроком на четыре года, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Текущий сезон стал первым для форварда в петербургской команде. В регулярном чемпионате он провёл 47 матчей и набрал 14 очков: забросил пять шайб и отдал девять результативных передач. В плей-офф на счету Моисеева четыре балла: два гола и две передачи в 15 матчах.

Напомним, по итогам регулярки петербургское армейцы заняли первое место в таблице Западной конференции. В плей-офф команда Романа Ротенберга дошла до финала конференции, где в семи матчах уступила московскому ЦСКА.

Таким образом, СКА стал обладателем бронзовых медалей чемпионата.

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