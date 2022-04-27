The Atlhetic о травме Овечкина: русская машина никогда не ломается, но может взять перерыв

Известное издание The Atlhetic прокомментировало травму российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Русская машина, возможно, никогда не ломается, но, похоже, может взять небольшой технический перерыв. Алекс Овечкин, получивший повреждение «верхней части тела» в воскресном матче с «Торонто», отсутствовал на площадке во вторничном матче с «Айлендерс», что подняло вопрос о его здоровье и возможности играть в ближайшей перспективе.



«Вашингтон» так и не раскрыл характер или тяжесть повреждения, однако сам Ови пытался размять левое плечо по пути в раздевалку, куда немедленно отправился после того, как врезался в борт. Перед матчем с «Айлендерс» российский нападающий поучаствовал в традиционной командной фотосессии, с очевидной осторожностью двигая левой рукой.



За 17 лет заокеанской карьеры Овечкин пропустил 44 матча, из которых лишь 24 — по причине различных травм. Это является восхитительным достижением, учитывая то, как старательно он отрабатывал в защите, и принимая во внимание количество жёстких силовых приёмов, которые были применены против него. В тех встречах, в которых Ови не играл из-за повреждений, «Кэпс» победили 12 раз и в 13 случаях уступили.



Но время, когда Овечкин получил травму, подозрительно напоминает нам концовку прошлого сезона, когда Александр пропустил семь матчей из-за повреждения нижней части тела. Он вернулся на последние встречи регулярки и сыграл в плей-офф, но не был в 100-процентной готовности, закончив проигранную серию первого раунда с «Бостоном» с двумя голами и двумя передачами в пяти матчах.



Получается, что сейчас «Кэпс» столкнулись с неприятной ситуацией, похожей на прошлогоднюю? Возможно.



За 77 матчей регулярного чемпионата Овечкин выдал самую продуктивную кампанию за последние 10 лет, записав на свой счёт 50 шайб и 90 очков. Он просто доминирует в команде по самым разным атакующим показателям. Действительно, 36-летний форвард является лидером «Вашингтона» по большинству метрик. Но есть и те аспекты, измерить которые невозможно, — например, лидерские качества и заряд, который Алекс даёт своим партнёрам и болельщикам на трибунах.



Если «Кэпиталз» хотят надолго задержаться в плей-офф, им лучше надеяться на то, что возвращение Ови в строй состоится как можно раньше», — говорится в сообщении.