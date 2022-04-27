Флёри — о подарке на 25-летие Капризова: возможно, ему нужна хорошая расчёска

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» поздравили российского нападающего команды Кирилла Капризова с днём рождения. Вчера, 26 апреля, форварду «дикарей» исполнилось 25 лет.

Как отмечает официальный сайт НХЛ, хоккеистам предложили подумать над списком подарков для Капризова на его юбилей. Алекс Голигоски и Джаред Сперджен ответили, что Капризову в первую очередь «нужно постричься».



«Возможно, ему нужна хорошая расчёска. Волосы-то у него длинные», сказал голкипер Марк-Андре Флёри.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Аризону Койотс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3. В текущем сезоне 25-летний Капризов набрал 105 (45+60) очков в 79 матчах.