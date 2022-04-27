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Видео церемонии чествования Овечкина по случаю попадания в топ-3 снайперов в истории НХЛ

Видео церемонии чествования Овечкина по случаю попадания в топ-3 снайперов в истории НХЛ
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Появилось видео с церемонии чествования российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по случаю выхода на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, перед заключительной домашней встречей регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» устроил официальную церемонию чествования 36-летнего российского форварда Александра Овечкина по случаю выхода на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Этому событию посвящён один из секторов в фойе арены, где размещены различные значимые вехи в карьере Овечкина в «Кэпиталз». Саму встречу с «Айлендерс» он пропускает из-за повреждения верхней части тела.

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