Дубль Рэддиша помог «Чикаго» одолеть «Вегас»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.



На 17-й минуте форвард хозяев Тейлор Рэддиш открыл счёт голам в матче. Ему ассистировал Сэм Лафферти. Через минуту счёт сравнял Майкл Амадио. На 20-й минуте Рэддиш оформил дубль, а пас снова на счету у Лафферти.



На 24-й минуте Алек Мартинес делает счёт на табло равным. Но Калеб Джонс не хочет с этим мириться и забивает на 25-й минуте. На 38-й минуте Макс Пасиоретти перевёл матч в дополнительное время. В овертайме забить никому не вышло и в серии послематчевых буллитов точным оказался Тайлер Джонсон.