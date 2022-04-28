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Дубль Рэддиша помог «Чикаго» одолеть «Вегас»

Дубль Рэддиша помог «Чикаго» одолеть «Вегас»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

На 17-й минуте форвард хозяев Тейлор Рэддиш открыл счёт голам в матче. Ему ассистировал Сэм Лафферти. Через минуту счёт сравнял Майкл Амадио. На 20-й минуте Рэддиш оформил дубль, а пас снова на счету у Лафферти.

На 24-й минуте Алек Мартинес делает счёт на табло равным. Но Калеб Джонс не хочет с этим мириться и забивает на 25-й минуте. На 38-й минуте Макс Пасиоретти перевёл матч в дополнительное время. В овертайме забить никому не вышло и в серии послематчевых буллитов точным оказался Тайлер Джонсон.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 апреля 2022, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Рэддиш (Лафферти) – 16:01 (5x5)   1:1 Амадио (Теодор, Стивенсон) – 17:39 (5x5)   2:1 Рэддиш (Лафферти, Курашев) – 19:57 (5x5)   2:2 Мартинес (Стивенсон) – 23:57 (5x5)   3:2 Джонс – 25:03 (5x5)   3:3 Пасиоретти (Макнэбб, Стивенсон) – 37:12 (5x5)   4:3 Джонсон – 65:00 (ПБ)
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