«Локомотив» заключил новый контракт с защитником Марченко

Ярославский «Локомотив» подписал новый контракт с защитником Алексеем Марченко, сообщает телеграм-канал клуба.



Отмечается, что соглашение заключено сроком на два года.



В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний защитник принял участие в 45 встречах, забросив четыре шайбы и отдав 21 голевую передачу при показателе полезности «+10». В плей-офф Марченко провёл четыре матча, забил один гол и отдал один результативный пас при общей полезности «-1».



Ранее защитник выступал в КХЛ за ЦСКА (2009—2013, 2017—2020), а также играл в Национальной хоккейной лиге за «Детройт Ред Уингз» (2014—2017) и «Торонто Мэйпл Лифс» (2017).



«Локомотив» вышел в первый раунд Кубка Гагарина — 2022, где уступил в серии ЦСКА (0-4).