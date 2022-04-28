«Локомотив» заключил новый контракт с защитником Марченко
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Ярославский «Локомотив» подписал новый контракт с защитником Алексеем Марченко, сообщает телеграм-канал клуба.
Отмечается, что соглашение заключено сроком на два года.
В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний защитник принял участие в 45 встречах, забросив четыре шайбы и отдав 21 голевую передачу при показателе полезности «+10». В плей-офф Марченко провёл четыре матча, забил один гол и отдал один результативный пас при общей полезности «-1».
Ранее защитник выступал в КХЛ за ЦСКА (2009—2013, 2017—2020), а также играл в Национальной хоккейной лиге за «Детройт Ред Уингз» (2014—2017) и «Торонто Мэйпл Лифс» (2017).
«Локомотив» вышел в первый раунд Кубка Гагарина — 2022, где уступил в серии ЦСКА (0-4).
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