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«Локомотив» заключил новый контракт с защитником Марченко

«Локомотив» заключил новый контракт с защитником Марченко
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Ярославский «Локомотив» подписал новый контракт с защитником Алексеем Марченко, сообщает телеграм-канал клуба.

Отмечается, что соглашение заключено сроком на два года.

В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний защитник принял участие в 45 встречах, забросив четыре шайбы и отдав 21 голевую передачу при показателе полезности «+10». В плей-офф Марченко провёл четыре матча, забил один гол и отдал один результативный пас при общей полезности «-1».

Ранее защитник выступал в КХЛ за ЦСКА (2009—2013, 2017—2020), а также играл в Национальной хоккейной лиге за «Детройт Ред Уингз» (2014—2017) и «Торонто Мэйпл Лифс» (2017).

«Локомотив» вышел в первый раунд Кубка Гагарина — 2022, где уступил в серии ЦСКА (0-4).

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