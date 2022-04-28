«Спартак» сообщил о подписании новых контрактов с форвардами Шиповым и Мансуровым
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Московский «Спартак» в официальном телеграм-канале сообщил о заключении новых двусторонних контрактов с нападающими Ильёй Шиповым и Демидом Мансуровым.
Отмечается, что 28-летний Шипов продлил контракт на один год – в минувшем сезоне Илья провёл за «Спартак» шесть матчей в регулярном сезоне КХЛ и две игры в плей-офф Кубка Гагарина, а в составе фарм-клуба красно-белых, воскресенского «Химика», Шипов стал лучшим ассистентом, набрав 35 (7+28) очков в 55 матчах ВХЛ.
С 21-летним Мансуровым подписан контракт на три года – пополнив систему «Спартака» в конце декабря, Демид провёл остаток сезона в «Химике», набрав 8 (2+6) очков в 19 матчах. Ранее на уровне КХЛ Мансуров провёл за «Трактор» четыре игры, забив два гола.
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