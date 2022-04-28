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ЦСКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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ЦСКА обыграл «Металлург» в шестом матче финала Кубка Гагарина и сравнял счёт в серии

ЦСКА обыграл «Металлург» в шестом матче финала Кубка Гагарина и сравнял счёт в серии
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Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в шестой встрече финальной серии Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0). Матч прошёл в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

На четвёртой минуте счёт открыл форвард ЦСКА Владислав Каменев, ему ассистировал Сергей Плотников. Удвоил преимущество армейцев на 14-й минуте в большинстве нападающий армейцев Михаил Григоренко, голевой пас отдал Плотников и Никита Нестеров.

На 40-й минуте одну шайбу отыграл форвард «Магнитки» Андрей Чибисов, ассистенты — Григорий Дронов и Артём Минулин.

Решающая встреча за Кубок Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА состоится в субботу, 30 апреля, в Магнитогорске. Стартовое вбрасывание – в 15:00 по московскому времени.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 6-й матч
28 апреля 2022, четверг. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Каменев (Плотников) – 03:30 (5x5)   2:0 Григоренко (Плотников, Нестеров) – 13:37 (5x4)   2:1 Чибисов (Дронов, Минулин) – 39:22 (5x5)
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