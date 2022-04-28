ЦСКА обыграл «Металлург» в шестом матче финала Кубка Гагарина и сравнял счёт в серии
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Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в шестой встрече финальной серии Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0). Матч прошёл в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».
На четвёртой минуте счёт открыл форвард ЦСКА Владислав Каменев, ему ассистировал Сергей Плотников. Удвоил преимущество армейцев на 14-й минуте в большинстве нападающий армейцев Михаил Григоренко, голевой пас отдал Плотников и Никита Нестеров.
На 40-й минуте одну шайбу отыграл форвард «Магнитки» Андрей Чибисов, ассистенты — Григорий Дронов и Артём Минулин.
Решающая встреча за Кубок Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА состоится в субботу, 30 апреля, в Магнитогорске. Стартовое вбрасывание – в 15:00 по московскому времени.
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- 28 апреля 2022
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