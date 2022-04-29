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«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Айлендерс», пропустив пять голов

«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Айлендерс», пропустив пять голов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1

В составе победителей забивали Брок Нельсон, Андерс Ли, Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмьери и Джош Бейли. Российский голкипер Семён Варламов сделал 26 сейвов.

Единственный гол за «Вашингтон» забил Аксель Юнссон-Фьелльбю. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов также не записал на свой счёт результативных действий. Форвард Александр Овечкин не принимал участие в матче из-за травмы.

Таким образом, «Айлендерс» одержали вторую победу подряд. «Вашингтон», в свою очередь, потерпел третье поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Нельсон (Барзал, Добсон) – 10:48 (5x4)   2:0 Ли (Барзал, Добсон) – 15:34 (4x3)   3:0 Пажо – 43:44 (5x5)   4:0 Палмьери (Бейли, Сало) – 46:23 (5x4)   5:0 Бейли (Барзал) – 53:37 (5x5)   5:1 Юнссон-Фьелльбю (Манта, Фегервары) – 59:18 (5x5)
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