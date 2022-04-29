Тальбо: в прошлой игре «Миннесота» получила пинок под зад, а сегодня окунулась в плей-офф
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Голкипер «Миннесоты Уайлд» Кэм Тальбо прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (3:2, ОТ).
«Эти очки были важны для нас. На трибунах была атмосфера плей-офф, это то, что нам было нужно после последней игры (поражение от «Аризоны Койотс» — 5:3. — Прим. «Чемпионата»). Тогда мы получили пинок под зад, а сегодня окунулись в атмосферу плей-офф, сыграв с одной из лучших команд на Западе и клубом, с которым нам может предстоять серия в плей-офф. Это, безусловно, укрепляет уверенность в нас», — приводит слова Тальбо официальный сайт НХЛ.
Отметим, что в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли 2022 года «Миннесота» встретится в серии с «Сент-Луис Блюз».
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