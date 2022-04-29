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Маркус Гранлунд может перейти в швейцарский клуб, за который выступает Джастин Азеведу

Маркус Гранлунд может перейти в швейцарский клуб, за который выступает Джастин Азеведу
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Финский нападающий Маркус Гранлунд может стать игроком швейцарского «Цюрих Лайонс», сообщает Swiss Hockey News cо ссылкой на журналиста Клауса Цаугга.

Отмечается, что контракт 29-летнего форварда с «Салаватом Юлаевым», за который он выступал последние два сезона, истёк, Гранлунд ищет новый клуб. В составе «Лайонс» в настоящий момент выступают два иностранца — Джастин Азеведу, выступавший в КХЛ за «Лев» и «Ак Барс», а также Гаррет Роу.

До перехода в КХЛ в 2020 году Гранлунд провёл семь сезонов в НХЛ. В 338 играх за «Калгари Флэймз», «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз» он набрал 102 (58+44) очка. В КХЛ на его счету 100 встреч, в которых он заработал 99 (34+65) баллов при полезности «+30».

В этом сезоне Гранлунд также выиграл золотую олимпийскую медаль в составе сборной Финляндии.

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