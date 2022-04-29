Маркус Гранлунд может перейти в швейцарский клуб, за который выступает Джастин Азеведу

Финский нападающий Маркус Гранлунд может стать игроком швейцарского «Цюрих Лайонс», сообщает Swiss Hockey News cо ссылкой на журналиста Клауса Цаугга.



Отмечается, что контракт 29-летнего форварда с «Салаватом Юлаевым», за который он выступал последние два сезона, истёк, Гранлунд ищет новый клуб. В составе «Лайонс» в настоящий момент выступают два иностранца — Джастин Азеведу, выступавший в КХЛ за «Лев» и «Ак Барс», а также Гаррет Роу.



До перехода в КХЛ в 2020 году Гранлунд провёл семь сезонов в НХЛ. В 338 играх за «Калгари Флэймз», «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз» он набрал 102 (58+44) очка. В КХЛ на его счету 100 встреч, в которых он заработал 99 (34+65) баллов при полезности «+30».

В этом сезоне Гранлунд также выиграл золотую олимпийскую медаль в составе сборной Финляндии.