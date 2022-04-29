«Амур» заключил новый контракт с голкипером Аликиным

Голкипер «Амура» Евгений Аликин продлил контракт с хабаровским клубом, сообщает телеграм-канал команды.



Сообщается, что соглашение заключено сроком на один год.



В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 27-летний вратарь принял участие в 41 матче, отразив 92,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,22. Всего на счету Аликина 163 проведённых встречи в КХЛ, процент отражённых бросков — 92,5%, он пропустил в среднем 2,38 шайбы за матч. Вратарь выступает за «Амур» с 2015 года, ранее он играл за «Молот-Прикамье» в Высшей хоккейной лиге.



Напомним, в сезоне-2021/2022 КХЛ хабаровский клуб занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф Кубка Гагарина — 2022.