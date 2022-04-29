«Амур» заключил новый контракт с голкипером Аликиным
Поделиться
Голкипер «Амура» Евгений Аликин продлил контракт с хабаровским клубом, сообщает телеграм-канал команды.
Сообщается, что соглашение заключено сроком на один год.
В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 27-летний вратарь принял участие в 41 матче, отразив 92,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,22. Всего на счету Аликина 163 проведённых встречи в КХЛ, процент отражённых бросков — 92,5%, он пропустил в среднем 2,38 шайбы за матч. Вратарь выступает за «Амур» с 2015 года, ранее он играл за «Молот-Прикамье» в Высшей хоккейной лиге.
Напомним, в сезоне-2021/2022 КХЛ хабаровский клуб занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф Кубка Гагарина — 2022.
Комментарии
- 29 апреля 2022
-
15:46
-
15:23
-
15:18
-
15:15
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:38
-
11:30
-
11:10
-
10:44
-
10:21
-
09:45
-
09:20
-
09:05
-
09:02
-
08:40
-
08:37
-
08:16
-
07:41
-
07:38
-
07:28
-
07:21
Партнерский контент