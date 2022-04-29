П. Кейн о перестройке «Рейнджерс»: конечно, подписание такого парня, как Панарин, помогает

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился мнением о перестройке в клубе, а также привёл в пример ситуацию «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Вы можете побеждать и всё ещё находиться в процессе перестройки. Я думаю, что есть команды, которые его ускорили, верно? Посмотрите на «Лос-Анджелес». У них было несколько молодых парней, которые пришли и, возможно, превзошли некоторые ожидания менеджмента. И внезапно они оказались в положении, когда могут подписывать таких парней, как Дано, и выменять Арвидссона. Они стали лучше.



«Рейнджерс»? Они 8 февраля 2018 года опубликовали меморандум о том, что начинают перестройку, и через пару лет внезапно стали одной из лучших команд в лиге. Конечно, когда вы подписываете такого парня, как Артемий Панарин, это помогает. Или такого парня, как Шестёркин, да?



Очевидно, нужны молодые ребята, чтобы сделать следующие шаги, но я думаю, что это можно сделать быстрее, чем некоторые думают», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

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