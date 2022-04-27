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Главный тренер «Рейнджерс» высказался о травме Артемия Панарина

Главный тренер «Рейнджерс» высказался о травме Артемия Панарина
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказался о травме российского нападающего команды Артемия Панарина и о планах на остаток регулярного чемпионата НХЛ. «Рейнджеры» уже гарантировали себе участие в плей-офф, где сыграют либо с «Тампа-Бэй Лайтнинг», либо с «Бостон Брюинз», либо с «Торонто Мэйпл Лифс» (что маловероятно).

«Очевидно, мы собираемся дать некоторым игрокам небольшой отдых. Это хорошая возможность провернуть такой ход», — приводит слова Галлана журналист Молли Уокер в «твиттере».

На вопрос о том, будут ли травмированные Артемий Панарин и Эндрю Копп в строю к последнему матчу сезона с «Вашингтон Кэпиталз», запланированному на ночь с 29 на 30 апреля мск, тренер ответил, что если они не сыграют, то это не потому, что травмированы.

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