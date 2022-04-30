Малкин в 13-й раз забросил 20+ шайб за сезон. Большее число сезонов лишь у трёх игроков

35-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин благодаря своей заброшенной шайбе в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (3:0 после 1-го периода) в 13-й раз за карьеру в НХЛ покорил отметку в 20+ голов за сезон.

Как отмечает пресс-служба лиги на официальном сайте, среди действующих игроков более количество сезонов лишь у трёх хоккеистов – Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» (17), Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» (14) и Сидни Кросби из того же «Питтсбурга» (14).

В игре с «Коламбусом» Малкин также отметился голевой передачей на Маркуса Петтерссона. Теперь на его счету 42 (20+22) очка. Всего за карьеру в НХЛ Евгений совершил 1146 (444+702) результативный действий.

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