Малкин в 13-й раз забросил 20+ шайб за сезон. Большее число сезонов лишь у трёх игроков

35-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин благодаря своей заброшенной шайбе в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (3:0 после 1-го периода) в 13-й раз за карьеру в НХЛ покорил отметку в 20+ голов за сезон.
Как отмечает пресс-служба лиги на официальном сайте, среди действующих игроков более количество сезонов лишь у трёх хоккеистов – Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» (17), Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» (14) и Сидни Кросби из того же «Питтсбурга» (14).
В игре с «Коламбусом» Малкин также отметился голевой передачей на Маркуса Петтерссона. Теперь на его счету 42 (20+22) очка. Всего за карьеру в НХЛ Евгений совершил 1146 (444+702) результативный действий.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 30 апреля 2022
-
03:45
-
03:32
-
03:13
-
02:58
-
02:34
-
02:26
-
00:34
- 29 апреля 2022
-
23:56
-
23:32
-
23:18
-
22:58
-
22:38
-
22:18
-
21:51
-
21:32
-
21:02
-
20:37
-
20:18
-
19:45
-
19:13
-
19:05
-
18:32
-
18:04
-
17:38
-
17:01
-
16:50
-
16:38
-
16:26
-
16:00
-
15:46
-
15:23
-
15:18
-
15:15
-
14:55
-
14:45