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Капризов забросил 47-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Колорадо»

Капризов забросил 47-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Колорадо»
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25-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился 47-м голом в сезоне в заключительной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (идёт 2-й период, хозяева ведут – 3:1). Ему ассистировали Райан Хартман и Джаред Сперджен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ранее в 1-м периоде Капризов отдал голевую передачу и продлил свою результативную серию до 7 матчей, в которых он набрал 14 (4+10) очков. Всего в нынешнем сезоне на его счету уже 108 (47+61) результативных действий при коэффициенте полезности «+26» и 34 минутах штрафного времени. За карьеру в НХЛ Кирилл провёл 136 матчей, набрав в них 159 (74+85) очков.

Напомним, в сентябре 2021 года Капризов заключил долгосрочный 5-летний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон).

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2022, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2-й период
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Гринвей (Фолиньо) – 00:58 (5x5)   2:0 Джост (Капризов, Меррилл) – 04:12 (5x5)   3:0 Капризов (Хартман, Сперджен) – 23:46 (5x5)   3:1 Кадри (Рантанен) – 25:38 (5x5)
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