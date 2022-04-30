Капризов забросил 47-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Колорадо»

25-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился 47-м голом в сезоне в заключительной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (идёт 2-й период, хозяева ведут – 3:1). Ему ассистировали Райан Хартман и Джаред Сперджен.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Ранее в 1-м периоде Капризов отдал голевую передачу и продлил свою результативную серию до 7 матчей, в которых он набрал 14 (4+10) очков. Всего в нынешнем сезоне на его счету уже 108 (47+61) результативных действий при коэффициенте полезности «+26» и 34 минутах штрафного времени. За карьеру в НХЛ Кирилл провёл 136 матчей, набрав в них 159 (74+85) очков.
Напомним, в сентябре 2021 года Капризов заключил долгосрочный 5-летний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон).
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