«Филадельфия» проиграла «Оттаве», «Детройт» одолел «Нью-Джерси»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:2.



За победителей забивали Джош Норрис, Трэвис Хэмоник, Брэди Ткачук и Остин Уотсон. У хозяев заброшенными шайбами отметились Джеймс ван Римсдайк и Оуэн Типпетт.

В параллельном матче в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.



У гостей отличились Майкл Расмуссен, Мориц Зайдер, Джо Велено, Пиус Зутер и Тайлер Бертуцци. За хозяев забивали Доусон Мерсер, Нолан Фут и Фабиан Зеттерлунд.