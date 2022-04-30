«Филадельфия» проиграла «Оттаве», «Детройт» одолел «Нью-Джерси»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:2.
За победителей забивали Джош Норрис, Трэвис Хэмоник, Брэди Ткачук и Остин Уотсон. У хозяев заброшенными шайбами отметились Джеймс ван Римсдайк и Оуэн Типпетт.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 ван Римсдайк (Типпетт, Проворов) – 18:31 (5x4) 1:1 Норрис (Ткачук) – 31:51 (5x5) 1:2 Хэмоник (Форментон, Шабо) – 41:56 (5x5) 2:2 Типпетт (Проворов, Фрост) – 52:33 (5x3) 2:3 Ткачук (Штюцле, Шабо) – 56:38 (5x4) 2:4 Уотсон (Шабо, Гэмбрелл) – 58:15 (en)
В параллельном матче в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.
У гостей отличились Майкл Расмуссен, Мориц Зайдер, Джо Велено, Пиус Зутер и Тайлер Бертуцци. За хозяев забивали Доусон Мерсер, Нолан Фут и Фабиан Зеттерлунд.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Расмуссен (Сундквист, Уолман) – 01:08 (5x5) 1:1 Мерсер (Зеттерлунд) – 17:14 (5x5) 1:2 Зайдер (Ганье, Расмуссен) – 26:30 (5x5) 2:2 Фут (Хэмилтон, Боквист) – 35:38 (5x5) 2:3 Велено (Бертуцци, Рэймонд) – 40:54 (5x5) 3:3 Зеттерлунд (Хишир, Братт) – 46:57 (5x5) 3:4 Зутер (Врана, Гронек) – 50:42 (5x5) 3:5 Бертуцци (Ганье) – 59:50 (en)
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