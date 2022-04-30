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Два очка Дадонова помогли «Вегасу» взять верх над «Сент-Луисом» в результативном матче

Два очка Дадонова помогли «Вегасу» взять верх над «Сент-Луисом» в результативном матче
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 7:4.

За победителей забивали Марк Стоун, Джек Айкел (дубль), Зак Уайтклауд, Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо и Макс Пасиоретти. У хозяев заброшенными шайбами отметились Дэвид Перрон, РайанО'Райлли (дубль) и Джордан Кайру. На счету российского нападающего Евгения Дадонова две голевые передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2022, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 7
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Пьетранджело, Пасиоретти) – 13:41 (5x4)   1:1 Перрон (Крюг) – 16:05 (5x5)   2:1 О'Райлли (Крюг) – 24:40 (5x5)   2:2 Айкел (Уайтклауд, Хаттон) – 29:08 (5x5)   3:2 Кайру (Саад, О'Райлли) – 32:24 (5x4)   3:3 Уайтклауд (Айкел, Дадонов) – 35:32 (5x5)   3:4 Карлссон (Маршессо) – 43:20 (5x5)   3:5 Маршессо (Карлссон) – 46:41 (5x5)   4:5 О'Райлли (Кайру, Перрон) – 53:20 (5x4)   4:6 Айкел (Дадонов, Руа) – 55:48 (5x5)   4:7 Пасиоретти (Теодор) – 57:44 (en)

В параллельном матче в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» «Виннипег Джетс» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.

У хозяев отличились Блейк Уилер, Мэйсон Эпплтон и Брендел Диллон. За гостей забил Мэттью Ткачук.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2022, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ткачук – 03:19 (5x5)   1:1 Уилер (Элерс, Штястны) – 19:47 (5x5)   2:1 Эпплтон (Моррисси, Сэнфорд) – 26:06 (5x5)   3:1 Диллон – 59:40 (en)
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