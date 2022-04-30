Два очка Дадонова помогли «Вегасу» взять верх над «Сент-Луисом» в результативном матче

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 7:4.
За победителей забивали Марк Стоун, Джек Айкел (дубль), Зак Уайтклауд, Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо и Макс Пасиоретти. У хозяев заброшенными шайбами отметились Дэвид Перрон, РайанО'Райлли (дубль) и Джордан Кайру. На счету российского нападающего Евгения Дадонова две голевые передачи.
В параллельном матче в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» «Виннипег Джетс» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.
У хозяев отличились Блейк Уилер, Мэйсон Эпплтон и Брендел Диллон. За гостей забил Мэттью Ткачук.
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