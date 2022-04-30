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«Даллас» переиграл «Анахайм», у Наместникова – гол

«Даллас» переиграл «Анахайм», у Наместникова – гол
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Счёт в матче открыли гости. На 8-й минуте отличился Макс Комтуа. Хозяева срравнять счёт смогли только во втором периоде. На 24-й минуте Томас Харли сделал счёт равным. А через две минуты Джоэль Хэнли вывел команду, которая играет на домашней арене, вперёд. Закончился второй период голом Троя Терри за гостей на 36-й минуте.

В последнем отрезке матча на 50-й минуте Джейсон Робертсон вывел хозяев опятт вперёд. На последней минуте матча российский нападающий Владислав Наместников установил итоговый результат в матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2022, суббота. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Комтуа (Стил, Драйсдейл) – 07:33 (5x5)   1:1 Харли (Факса, Кивиранта) – 23:13 (5x5)   2:1 Хэнли (Факса, Хаканпяя) – 25:45 (5x5)   2:2 Терри (Хенрик, Зеграс) – 35:41 (5x5)   3:2 Робертсон (Хейсканен, Хинц) – 49:56 (5x4)   4:2 Наместников (Сегин, Эттингер) – 59:00 (en)
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