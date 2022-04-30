«Даллас» переиграл «Анахайм», у Наместникова – гол

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Счёт в матче открыли гости. На 8-й минуте отличился Макс Комтуа. Хозяева срравнять счёт смогли только во втором периоде. На 24-й минуте Томас Харли сделал счёт равным. А через две минуты Джоэль Хэнли вывел команду, которая играет на домашней арене, вперёд. Закончился второй период голом Троя Терри за гостей на 36-й минуте.
В последнем отрезке матча на 50-й минуте Джейсон Робертсон вывел хозяев опятт вперёд. На последней минуте матча российский нападающий Владислав Наместников установил итоговый результат в матче.
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