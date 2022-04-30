Оба голкипера «Анахайма» получили травмы. На третий период в воротах появился любитель

«Анахайм Дакс» по ходу выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (победа хозяев 4:2) был вынужден использовать запасного вратаря-любителя Тома Ходжеса после того, как два других вратаря команды получили травмы.

Во время игры у гостей получили повреждения сразу два голкипера, Джон Гибсон (верхняя часть тела) и Энтони Столарз (нижняя часть тела), по этой причине «Анахайму» в третьем периоде пришлось задействовать запасного голкипера 28-летнего Тома Ходжеса.

Примечательно, что Ходжес является вратарём-любителем и в последний раз участвовал в профессиональном хоккейном матче в сезоне-2016/17 в хоккейной лиге Восточного побережья, где провёл лишь одну игру.

Напомним, на данный момент «Анахайм» занимает 13-е место в таблице Западной конференции НХЛ.