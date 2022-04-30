«Аризона» обыграла «Нэшвилл», в матче было заброшено девять шайб
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нэшвилл Предаторс». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
В составе «Аризоны» дублем отметился Шейн Гостисбер, ещё по шайбе забросили Трэвис Бойд, Джек Макбэйн и Майкл Карконе.
У гостей по разу отличились Колтон Сиссонс, Райан Джохансен, Ээли Толванен, а также Микаэль Гранлунд. 25-летний российский нападающий Яков Тренин в этой игре результативными действиями не отметился.
После этого матча «Аризона» набрала 57 очков и располагается на последнем, 16-м месте в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» имеет в своём активе 97 очка и занимает восьмое место в таблице.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2022, суббота. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Сиссонс (Фаббро, Йози) – 00:25 (5x5) 0:2 Джохансен (Томасино, Дэвис) – 02:06 (5x5) 0:3 Толванен – 02:51 (5x5) 0:4 Гранлунд (Дюшейн, Форсберг) – 06:57 (5x5) 1:4 Гостисбер (Гальченюк) – 13:21 (5x5) 2:4 Бойд (Шмальц, Капобьянко) – 34:25 (5x5) 3:4 Макбэйн (Руссель, Эрикссон) – 38:24 (5x5) 4:4 Карконе (Мозер, Смит) – 41:51 (5x5) 5:4 Гостисбер (Гальченюк) – 50:27 (5x5)
Комментарии
- 30 апреля 2022
-
08:25
-
08:17
-
08:06
-
07:39
-
07:33
-
07:11
-
06:52
-
06:49
-
06:40
-
06:29
-
06:22
-
06:21
-
06:19
-
06:04
-
05:58
-
05:53
-
05:52
-
05:44
-
05:33
-
05:30
-
04:53
-
04:48
-
04:47
-
04:42
-
04:38
-
04:19
-
03:45
-
03:32
-
03:13
-
02:58
-
02:34
-
02:26
-
00:34
- 29 апреля 2022
-
23:56
-
23:32
Партнерский контент