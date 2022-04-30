«Аризона» обыграла «Нэшвилл», в матче было заброшено девять шайб

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нэшвилл Предаторс». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.



В составе «Аризоны» дублем отметился Шейн Гостисбер, ещё по шайбе забросили Трэвис Бойд, Джек Макбэйн и Майкл Карконе.

У гостей по разу отличились Колтон Сиссонс, Райан Джохансен, Ээли Толванен, а также Микаэль Гранлунд. 25-летний российский нападающий Яков Тренин в этой игре результативными действиями не отметился.

После этого матча «Аризона» набрала 57 очков и располагается на последнем, 16-м месте в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» имеет в своём активе 97 очка и занимает восьмое место в таблице.