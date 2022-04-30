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«Аризона» обыграла «Нэшвилл», в матче было заброшено девять шайб

«Аризона» обыграла «Нэшвилл», в матче было заброшено девять шайб
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нэшвилл Предаторс». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе «Аризоны» дублем отметился Шейн Гостисбер, ещё по шайбе забросили Трэвис Бойд, Джек Макбэйн и Майкл Карконе.

У гостей по разу отличились Колтон Сиссонс, Райан Джохансен, Ээли Толванен, а также Микаэль Гранлунд. 25-летний российский нападающий Яков Тренин в этой игре результативными действиями не отметился.

После этого матча «Аризона» набрала 57 очков и располагается на последнем, 16-м месте в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» имеет в своём активе 97 очка и занимает восьмое место в таблице.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2022, суббота. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Сиссонс (Фаббро, Йози) – 00:25 (5x5)   0:2 Джохансен (Томасино, Дэвис) – 02:06 (5x5)   0:3 Толванен – 02:51 (5x5)   0:4 Гранлунд (Дюшейн, Форсберг) – 06:57 (5x5)   1:4 Гостисбер (Гальченюк) – 13:21 (5x5)   2:4 Бойд (Шмальц, Капобьянко) – 34:25 (5x5)   3:4 Макбэйн (Руссель, Эрикссон) – 38:24 (5x5)   4:4 Карконе (Мозер, Смит) – 41:51 (5x5)   5:4 Гостисбер (Гальченюк) – 50:27 (5x5)
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