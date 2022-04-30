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Стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли

Стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли
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Сегодня, 30 апреля, большинство команд завершили регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Таким образом, определились все участники плей-офф и все пары первого раунда.

Восточная конференция:

«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз»;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

«Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз»;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз»;

Западная конференция:

«Колорадо Эвеланш» – «Нэшвилл Предаторз»;

«Сент-Луис Блюз» – «Миннесота Уайлд»;

«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз»;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз».

В заключительном матче регулярного чемпионата сыграют «Виннипег Джетс» и «Сиэтл Кракен». Эта встреча состоится 1 мая в 21:00 мск.

Отметим, что первый раунд Кубка Стэнли начнётся 3 мая.

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