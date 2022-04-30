Стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли
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Сегодня, 30 апреля, большинство команд завершили регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Таким образом, определились все участники плей-офф и все пары первого раунда.
Восточная конференция:
«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз»;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
«Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз»;
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз»;
Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» – «Нэшвилл Предаторз»;
«Сент-Луис Блюз» – «Миннесота Уайлд»;
«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз»;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз».
В заключительном матче регулярного чемпионата сыграют «Виннипег Джетс» и «Сиэтл Кракен». Эта встреча состоится 1 мая в 21:00 мск.
Отметим, что первый раунд Кубка Стэнли начнётся 3 мая.
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