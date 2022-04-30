Какая серия плей-офф НХЛ — 2022 вам наиболее интересна?

Сегодня, 30 апреля, большинство команд завершили регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Таким образом, определились все участники плей-офф и все пары первого раунда. Матчи начнутся 3 мая.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какая серия плей-офф НХЛ — 2022 вам наиболее интересна?»

Напомним, Восточную конференцию представляют:



«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз»;



«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»;



«Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз»;



«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз»;



На Западе играют:



«Колорадо Эвеланш» – «Нэшвилл Предаторз»;



«Сент-Луис Блюз» – «Миннесота Уайлд»;



«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз»;



«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз».



Отметим, что в заключительном матче регулярного чемпионата сыграют «Виннипег Джетс» и «Сиэтл Кракен». Эта встреча состоится 1 мая в 21:00 мск.