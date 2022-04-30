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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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ЦСКА забил два гола за 57 секунд в седьмом финальном матче Кубка Гагарина

ЦСКА забил два гола за 57 секунд в седьмом финальном матче Кубка Гагарина
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В эти минуты проходит седьмой матч в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между магнитогорским «Металлургом» и московским ЦСКА. На момент написания новости идёт 10-я минута матча, армейцы ведут в счёте 2:0.

На 9-й минуте Павел Карнаухов вывел армейцев вперёд с передачи Константина Окулова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

Через 57 секунд Александр Попов увеличил преимущество красно-синих.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

Отметим, что Попов пропускал предыдущие три встречи.

После шести встреч в серии ничья — 3-3. Победитель матча станет обладателем Кубка Гагарина. Магнитогорцы по пути в финал одержали победы в сериях с «Барысом» (4-1), «Авангардом» (4-3) и «Трактором» (4-1). ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» (4-0), московского «Динамо» (4-0) и СКА (4-3).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА (4-2).

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