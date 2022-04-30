Захаркин: рад, что Сергею Фёдорову в дебютный год удалось завоевать Кубок вместе с ЦСКА

Бывший тренер сборной России и клубов КХЛ Игорь Захаркин прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» со счётом 4-3.

«Это был потрясающий по накалу поединок между «Металлургом» и ЦСКА. Обе команды были достойны победы. Но в решающем матче более выверенная тактика, хладнокровие и мастерство армейских хоккеистов позволили добиться победы.



Лично я очень рад тому, что Сергею Фёдорову в его дебютный год удалось завоевать Кубок. Ему и всему тренерскому штабу только респект и уважение», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.