«Даже не верится пока!» С. Фёдоров — о чемпионстве в первый же год работы тренером
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал завоевание командой Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» со счётом 4-3. Для Фёдорова этот сезон стал первым в тренерской карьере.
«Может быть, какие-то фантазии были, что в первый же год тренерской работы стану чемпионом, но это было несерьёзно. Я понимал, что потребуется огромный труд, титаническая отдача наших хоккеистов. Я просто хотел понять, какие нужны сочетания, над чем работать, чтобы достичь результата. Благодаря моему тренерскому штабу нам удалось найти правильные решения. Ну и ребята сплотились, ведь у нас было восемь новичков, включая главного тренера. Это невероятно, даже не верится пока!» — сказал Фёдоров в эфире КХЛ ТВ.
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