И. Воробьёв: проиграть с 3-1 — это тренерское поражение? Мы не на почте работаем

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в финале Кубка Гагарина с ЦСКА (1:4, 3-4).

«Многие скажут, что проиграть с 3-1 — это тренерское поражение? Ну это вы скажете, это же не я скажу. Вы уже сейчас об этом говорите. Что я упустил? Две игры проиграли – одну в овертайме и в другой ошибка была. Что, я могу выйти на поле и что-то там…? У вас неправильное… Это хоккей. Это игра.

Мы не на почте работаем, что сегодня ты отправил марку, а здесь на той стороне были такие же 22 мужика, которые тоже играли без плеч, и у меня народ играл, что я не знаю, сколько они будут восстанавливаться. И такие же тренеры там работают, которые думают 24 часа в сутки», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.