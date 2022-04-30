И. Воробьёв: проиграть с 3-1 — это тренерское поражение? Мы не на почте работаем

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в финале Кубка Гагарина с ЦСКА (1:4, 3-4).
«Многие скажут, что проиграть с 3-1 — это тренерское поражение? Ну это вы скажете, это же не я скажу. Вы уже сейчас об этом говорите. Что я упустил? Две игры проиграли – одну в овертайме и в другой ошибка была. Что, я могу выйти на поле и что-то там…? У вас неправильное… Это хоккей. Это игра.
Мы не на почте работаем, что сегодня ты отправил марку, а здесь на той стороне были такие же 22 мужика, которые тоже играли без плеч, и у меня народ играл, что я не знаю, сколько они будут восстанавливаться. И такие же тренеры там работают, которые думают 24 часа в сутки», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 30 апреля 2022
-
19:11
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:51
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:30
-
18:30
-
18:27
-
18:22
-
18:15
-
18:15
-
18:12
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:47
-
17:44
-
17:43
-
17:41
-
17:39
-
17:36
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:26
-
17:25