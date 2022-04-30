Президент КХЛ — о лимите: пять легионеров — это оптимально, надо оставлять эту цифру и игр

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о лимите на легионеров в будущем сезоне.

«Мы сказали свою позицию, что на данный момент пять легионеров в заявке на матч — это оптимально и в связи со всеми событиями, со всем, что у нас есть, и пол, и потолок, нам всё-таки надо оставлять эту цифру и играть дальше. Знаем ли мы аргументы ФХР по сокращению лимита? Да, мы знаем, они в прессе были, и там сказали. Считают, что это поможет сборной в развитии.



Мы и так помогаем [иностранцам]. Мы работаем над тем, чтобы они могли получать свою заработную плату. Все уже и выезжают. Ребята, которые закончили раньше серии, все уже домой добрались спокойно и получили свои заработанные деньги.



Откажется ли КХЛ от паузы на Евротуры? Мы уже встречались с ФХР по поводу Евротуров. Всех беспокоит этот вопрос. Мы провели несколько встреч, пообсуждали этот нюанс. Узнали, что ФХР будет делать. Третьяк уже заявил, что она хочет ездить по стране и играть с нашими клубами. Мы уже отправили официальное предложение в структуры, которые у нас по договору. Федерация должна нам его согласовать. Только в этом случае мы сможем составлять календарь. Теперь мяч на стороне федерации. Но на словах мы договорились. Столько пауз, сколько было в прошлом сезоне, не будет», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.