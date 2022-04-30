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Диц: победа в пятой игре вернула ЦСКА к жизни. Эмоции переполняют, мечта стала реальностью

Диц: победа в пятой игре вернула ЦСКА к жизни. Эмоции переполняют, мечта стала реальностью
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Защитник ЦСКА Даррен Диц после победы в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» поделился эмоциями от завоевания Кубка Гагарина.

«Эмоции переполняют. Мы бились ради этого с самого июля. Я очень горжусь нашей командой, мы достигли этого в таком сценарии, «горели» 1-3 в финале. В начале сезона не думал, что стану чемпионом. Это мечта, которая стала реальностью. Просто невероятно!

Фёдоров – центр всего, он заставлял нас не терять хладнокровия и придерживаться плана. Его уверенность заражала всех в раздевалке.

Сейчас сложно выбрать ключевой момент финала, но победа в пятом матче вернула нас к жизни, вернула нам веру, что мы можем это сделать», — сказал Диц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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