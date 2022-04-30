Американский комментатор — о голе Капризова: не знаю, как ему удалось так сыграть клюшкой
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Комментатор телеканала Bally Sports North Райан Картер во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Колорадо Эвеланш» (3:1) поделился эмоциями от гола российского форварда «дикарей» Кирилла Капризова.
«Этот парень не перестаёт впечатлять нас. Не знаю, как ему удалось так сыграть клюшкой в этом моменте», — сказал после гола Картер.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Отметим, что 25-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:1). В активе россиянина стало 108 (47+61) очков в 81 матче в текущем регулярном чемпионате.
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