Цуккарелло — о 25-летии Капризова: не переживайте насчёт подарка, всё и так у его ног

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» поздравили российского нападающего команды Кирилла Капризова с днём рождения. Вчера, 26 апреля, форварду «дикарей» исполнилось 25 лет.



Как отмечает официальный сайт НХЛ, хоккеистам предложили подумать над списком подарков для Капризова на его юбилей. Маркус Фолиньо и Ник Бьюгстад посчитали, что Кириллу необходим «словарь английского языка».



«Не переживайте насчёт подарка на его день рождения, всё и так у его ног. Подумайте лучше по поводу моих именин», — сказал нападающий Матс Цуккарелло.



Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Аризону Койотс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:3. В текущем сезоне 25-летний Капризов набрал 105 (45+60) очков в 79 матчах.