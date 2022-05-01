И. Гимаев: Козлов будет привносить в хоккей «Салавата» игру, а не битву и борьбу до крови

Трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион СССР Ирек Гимаев поделился мнением о назначении Виктора Козлова на пост главного тренера «Салавата Юлаева».



«У Виктора Козлова огромный опыт – поиграл заграницей, в хороших клубах, был и вторым тренером, и первым уже пробовал. Радует, что в России появилась новая плеяда тренеров – Козлов, Ларионов, которого назначили в «Торпедо», также очень рад и за Сергея Фёдорова, который стал чемпионом с ЦСКА.

«Салават» – это моя родина, где я начинал играть, где меня многому научили в хоккее, поэтому я очень переживаю и болею за этот клуб. Верю в большой опыт Виктора, хочется пожелать только одно – чтобы команда играла. В финале были две играющие команды, это неспроста. Они не бегали, носились и бились, а именно играли.

Виктор – игровик, думаю, от него это не уйдёт. Он будет привносить в хоккей игру, а не битву и борьбу до крови. И «Салават» для него не посторонний клуб, он здесь работает уже несколько лет, и выигрывал здесь Кубок Гагарина в качестве капитана. Хочу пожелать, чтобы у Козлова всё сложилось в клубе, и чтобы ему сопутствовала удача», – сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.