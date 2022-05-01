Быков рассказал, почему отказался стать главным тренером «Авангарда»

Бывший тренер клубов КХЛ и сборной России Вячеслав Быков рассказал о причинах отказа омскому «Авангарду» возглавить команду.
«Надо отдавать долги семье за всё то время, что работал в разных клубах вдали от родных! Есть те жизненные ценности, которые надо уважать!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, по окончании сезоне омичей покинул Боб Хартли, который возглавлял команду в последние четыре года. 1 мая клуб объявил имя нового главного тренера. Им стал Дмитрий Рябыкин, работавший помощником Хартли.
Напомним, контракт Дмитрия Рябыкина заключён сроком на один год и может быть продлён в случае достижения цели на сезон.
В прошедшем сезоне омичи вышли в плей-офф с пятого места в таблице Восточной конференции, а в плей-офф уступили «Металлургу» во втором раунде (3-4).
- 1 мая 2022
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