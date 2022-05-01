Генменеджер «Динамо»: ждём возвращения Коновалова из Северной Америки

Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с нападающим Павлом Кудрявцевым, а также рассказал о возможном возвращении из Северной Америки голкипера Ильи Коновалова.

«Московское «Динамо» подписало контракт с нападающем Павлом Кудрявцевым. После прошлого сезона Павлу необходима смена обстановки. Уверен, что новая команда, новый тренерский штаб помогут ему улучшить свою игру, и показать все на что он способен. Также мы закрепили за собой права на голкипера Илью Коновалова. Ждём его возвращения из Северной Америки», – цитирует Сопина официальный сайт динамовцев.

В прошедшем сезоне Павел провёл 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал восемь очков: забросил пять шайб и отдал три результативные передачи. В плей-офф у него сыграна одна встреча.



Всего в КХЛ нападающий провел 168 игр, набрал 49 очков (23+26) при показателе полезности «+15».



Также бело-голубые закрепили за собой права на вратаря Клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» Илью Коновалова. Отметим, голкипер сейчас выступает в АХЛ за «Бейкерсфилд Кондорс». Он провёл 16 матчей в нынешнем регулярном чемпионате.