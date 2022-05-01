Экс-защитник «Авангарда», ЦСКА и «Металлурга» подписал контракт с «Сочи»
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Защитник Никита Пивцакин стал игроком хоккейного клуба «Сочи», сообщает официальный телеграм-канал команды.
30-летний хоккеист подписал однолетний контракт. Минувший сезон Пивцакин провёл в «Амуре», он принял участие в 30 матчах, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1» и среднем игровом времени 17 минут 9 секунд.
После досрочного завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги защитник отправился в финский клуб «КалПа», в составе которого сыграл 16 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».
Пивцакин в КХЛ выступал за «Авангард», ЦСКА, магнитогорский «Металлург», «Спартак» и «Амур». В общей сложности в лиге хоккеист провёл 585 матчей и набрал 111 (36+75) очков.
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